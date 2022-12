POL-PB: Über 60 Glätteunfälle am Montagmorgen

Delbrück (ots) - (ah)Freitag, 16.12.22, 17:45 Uhr, 33129 Delbrück, Dietrich-Bonhoeffer-Straße, In den frühen Abendstunden kam es am Freitag in Delbrück zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Während der Abwesenheit der Bewohner brachen die Täter die Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Im Haus wurden mehrere Räume durchwühlt. Entwendet wurde Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei ...

