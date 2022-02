Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220210 - 0155 Frankfurt-Nieder-Eschbach/Rödelheim: Drogen bei Kontrollen sichergestellt

Frankfurt (ots)

(dr) Zivilbeamte der Frankfurter Polizei haben am Mittwoch in Nieder-Eschbach und Rödelheim während der Durchführung von Kontrollmaßnahmen Betäubungsmittel bei drei Männern sichergestellt.

An der U-Bahn-Haltestelle Nieder-Eschbach fielen den zivil gekleideten Polizeibeamten am Nachmittag zwei Personen bei einer Übergabe von Betäubungsmitteln auf. Als die Beamten folglich eine Kontrolle bei ihnen durchführen wollten, gelang es einem der beiden, unerkannt zu flüchten. Der Abnehmer der Drogen, ein 23-jähriger Mann, konnte vor Ort von den Fahndern festgenommen werden. In seiner unmittelbaren Nähe fanden sie rund 5 Gramm Haschisch auf und stellten dieses sicher. Der Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Im späteren Verlauf bewiesen die Beamten erneut ihr gutes Gespür und wurden während der Durchführung von weiteren Kontrollen am Bahnhof Rödelheim bei zwei 41 und 24 Jahre alten Männern fündig. Bei diesen stellten sie circa 27 Gramm sowie rund 0,5 Gramm an Marihuana sicher. In allen drei Fällen wurden wegen des Erwerbs bzw. Besitzes der Drogen Strafverfahren eingeleitet.

