Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Baucontainer in Melle Mitte von Einbrechern aufgesucht

Melle (ots)

Zwischen Freitagmittag (14:00 Uhr) und Montagmorgen (07.00 Uhr) brachen unbekannte Täter in zwei Baucontainer ein. Diese standen an einer Baustelle an der Buersche Straße nahe der Hermann-Unbefunde-Straße. In beiden Fällen wurden die Schließmechanismen mit einer Flex beschädigt, um in das Innere zu gelangen. Aus den Containern nahmen die Unbekannten diverse Werkzeuge an sich und machten sich in unbekannte Richtung aus dem Staub. Hinweise auf die Taten, Täter oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei in Melle unter 05422/92260

