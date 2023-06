Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. 33-Jährige stürzt von Pedelec.

Lippe (ots)

An der Bielefelder Straße stürzte am Dienstagmittag (27.06.2023) eine Frau von ihrem Pedelec. Die 33-Jährige aus Lage fuhr gegen 13:45 Uhr auf dem Geh- und Radweg in Richtung Lage. In Höhe der Einmündung zur Waldheidestraße blockierte das Hinterrad ihres Pedelecs, so dass die Frau vom Rad stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

