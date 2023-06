Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Hecke in Brand gesetzt.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (27.06.2023) gegen 17:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Heckenbrand in den Gottfried-Keller-Weg nach Pivitsheide gerufen. Ein Anwohner hatte dort augenscheinlich einen Gasbrenner dazu genutzt Unkraut zu vernichten und dabei versehentlich selbst seine Hecke in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurde auch ein KFZ-Anhänger beschädigt, der am angrenzenden Fahrbahnrand parkte. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Drei Personen wurden durch Rauchgase leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Feuerwehr und Polizei appellieren an die Bevölkerung: Die Brandgefahr bei der Nutzung von Unkrautbrennern ist extrem hoch! Durch die aktuell anhaltende Trockenheit drohen die Flammen schnell auf umliegende Sträucher, Büsche, Bäume und Blätter überzugreifen und so einen Brand zu verursachen, der sich schnell ausbreiten kann. Die Faktoren Windstärke, Funkenflug und Windrichtung sind für Bürgerinnen und Bürger nur schwer einzuschätzen, so dass die Flammen schnell außer Kontrolle geraten können. Bei eigenen Löschversuchen droht Ihnen darüber hinaus auch selbst eine Verletzungsgefahr durch Rauchgase oder Verbrennungen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell