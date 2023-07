Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hoher Sachschaden bei Unfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Kriegsbergstraße/Heilbronner Straße/Friedrichstraße ist am Freitagnachmittag (28.07.2023) ein geschätzter Schaden von über 20.000 Euro entstanden. Ein 25-jähriger Fahrer des Gasnotdienstes war mit seinem Mercedes Sprinter gegen 15.30 Uhr mit Sondersignalen von der Friedrichstraße in Richtung Heilbronner Straße unterwegs zu einem Einsatz. Nachdem er mutmaßlich bei Rot in die Kreuzung einfuhr, stieß er mit einem 79 Jahre alten Audi-Fahrer zusammen, der vom Arnulf-Klett-Platz in Richtung Kriegsbergstraße unterwegs war. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, versorgten den 79-Jährigen, der ersten Ermittlungen zufolge bereits vor dem Unfall gesundheitliche Probleme hatte und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +497118994100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

