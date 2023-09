Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Senior nach Schockanruf durch den Wind

Eine Welle sogenannter Schockanrufe hat in den vergangenen Tagen erneut den Landkreis überrollt. Betrügerbanden kontaktierten meist ältere Bürger telefonisch und behaupteten, dass ein Angehöriger der Angerufenen einen schweren Verkehrsunfall verursacht und dabei eine Person getötet habe. Nun sei die Zahlung einer Kaution notwendig, um eine Inhaftierung des Angehörigen abzuwenden. Dabei gehen die geschulten Betrüger skrupellos vor und setzen ihre Opfer unter Druck. Etliche Bürger erkannten den Betrugsversuch glücklicherweise rechtzeitig und meldeten diesen telefonisch der Polizei. Ein 83-Jähriger fuhr zum Polizeirevier, um dort Rat zu suchen. Weil der Senior auch nach dem Gespräch mit den Beamten durch den Anruf noch immer schockiert und völlig durch den Wind war, bemerkte er beim Ausparken nicht, dass er ein anderes Fahrzeug touchierte. Die Polizei warnt daher abermals vor dieser dreisten Betrugsmasche, die nur eines zum Ziel hat: die Opfer um ihr Erspartes zu bringen. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft oder Gericht werden Sie mit Nachdruck dazu auffordern, eine Kaution in Form von Bargeld oder Wertsachen zu hinterlegen oder diese einem Kurier zu übergeben. Rufen Sie im Zweifelsfall bei ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle an und kontaktieren Sie Ihre Angehörigen auf den Ihnen bekannten Nummern.

Aulendorf

Deutlich alkoholisiert hinterm Steuer - Mann greift Polizeibeamte an

Mit einem Leitpfosten und einem Verkehrsschild ist am Donnerstag kurz vor 22 Uhr ein 44-jähriger Autofahrer kollidiert, nachdem er auf der L 286 zwischen Reute und Aulendorf in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Anstatt anzuhalten, fuhr der 44-Jährige weiter und konnte von einer Polizeistreife an seiner Wohnanschrift angetroffen werden, nachdem Zeugen den Notruf gewählt hatten. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann fast 2,5 Promille. Er musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe auf das Polizeirevier begleiten. Dort wehrte er sich erheblich gegen die Blutentnahme, riss einem Polizeibeamten am Finger und verletzte diesen. Zudem versuchte er, nach den Polizisten zu treten. Aufgrund seines Zustandes musste er die Nacht in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung zu.

Wangen

In Schlangenlinien unterwegs - Fahrerin hat über drei Promille

In auffälliger Fahrweise war eine 33 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstag gegen 15.30 Uhr im Stadtgebiet unterwegs. Andere Verkehrsteilnehmer verständigten die Polizei, die die Frau in der Zeppelinstraße stoppen konnte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten nicht nur deutlichen Alkoholgeruch bei der 33-Jährigen fest, sondern auch ein nicht angeschnalltes Kleinkind. Ein Test ergab bei der Frau einen Wert von knapp 3,4 Promille, weshalb sie die Polizeistreife zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten musste. Die Beamten untersagten der Frau die Weiterfahrt und beschlagnahmten ihren Führerschein. Um das Kind kümmerten sich Angehörige. Die 33-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Wangen

Radfahrer erleidet Kopfverletzungen bei Sturz

Ein 43-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag kurz nach 9 Uhr auf der K 8007 alleinbeteiligt gestürzt. Der Mann war mit seinem Pedelec zwischen Wangen und Wallmusried unterwegs, als er auf nasser Fahrbahn ausrutschte und zu Boden fiel. Dabei erlitt der 43-Jährige, der keinen Helm trug, mittelschwere Kopfverletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Wangen

Fahrzeuge touchieren sich auf A 96 - Polizei bittet um Hinweise

Beim Fahrstreifenwechsel kam es am Donnerstag kurz nach 19 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und Neuravensburg zur Berührung zweier Fahrzeuge. Ein 24-jähriger Skoda-Fahrer wollte einen Lkw überholen und übersah dabei einen Fahrzeuglenker, der sich bereits auf der Überholspur befand, und touchierte dessen Wagen. Während der 24-Jährige nach dem Unfall anhielt, fuhr der bislang unbekannte Fahrzeuglenker, der möglicherweise mit einem hellen Mercedes Coupe unterwegs war, mit hoher Geschwindigkeit weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Fahrer des Mercedes geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 bei der Verkehrspolizei in Kißlegg zu melden.

Isny

Radfahrer übersehen - Unfall

Leichte Verletzungen hat ein 78-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 12 Uhr in der Neutrauchburger Straße erlitten. Eine 41 Jahre alte Smart-Fahrerin übersah den Radler, der ordnungsgemäß auf dem Radschutzstreifen unterwegs war, als sie nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbog. Der 78-Jährige stürzte und begab sich später selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt mehrere hundert Euro.

