Scheer

Autofahrerin kommt aus Unachtsamkeit von Fahrbahn ab

Wohl aus Unachtsamkeit ist am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr eine 35 Jahre alte Dacia-Fahrerin auf der B 32 zwischen Scheer und Sigmaringendorf leicht nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Beim Gegensteuern kollidierte der Dacia mit der linken Schutzplanke, sodass insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Die Unfallverursacherin blieb glücklicherweise unverletzt, ihr Wagen musste abgeschleppt werden.

Bad Saulgau

Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall entstanden, der sich am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr auf der B 32 ereignet hat. Die 24 Jahre alte Fahrerin eines VW musste auf der Strecke zwischen Schwarzenbach und Bad Saulgau auf Höhe des Umspannwerks verkehrsbeding anhalten, was eine nachfolgende Renault-Lenkerin offensichtlich zu spät bemerkte. Die 22-Jährige kollidierte in der Folge mit dem VW, beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Bad Saulgau

Ermittlungen nach Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen am Freitagmorgen gegen 1.15 Uhr im Bereich der Poststraße hat das Kriminalkommissariat Sigmaringen die Ermittlungen aufgenommen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen zwei 17- und 25-Jährige einem Bekannten im Bereich eines Hotels zunächst in das Gesicht geschlagen und anschließend seine persönlichen Gegenstände an sich genommen haben. Während der 19-Jährige leichte Verletzungen davontrug und auf dem Polizeirevier durch einen Rettungsdienst behandelt wurde, konnte das Duo noch im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Ablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

