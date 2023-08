Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Motorradfahrerin stürzt nach Ausweichmanöver mit Reisebus und verletzt sich (19.08.2023)

Furtwangen/Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Eine leicht verletzte Motorradfahrerin und ein beschädigtes Motorrad sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagmorgen um 10.30 Uhr auf der Kreisstraße 5732 zwischen Linachstausee und Furtwangen ereignete hat. Eine 59-jährige Motorradfahrerin befuhr die Kreisstraße vom "Wehrleshof" Richtung "Kohlerhäusle" als ihr ein blauer Reisebus entgegenkam. Um eine Kollision mit dem Bus zu verhindern, wich die Motorradfahrerin aus. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen an Schulter und Knie zu. An ihrem Motorrad der Marke Triumph entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR. Der Reisebus setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771/837830 entgegen (AM).

