Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels-Liggersdorf/Landkreis Konstanz) - Zwei betrunkene Rollerfahrer leisten Widerstand (19.08.2023)

Hohenfels-Liggersdorf/Landkreis Konstanz (ots)

Zu einem außergewöhnlichen Fall ist es am Samstagabend um kurz vor 21.30 Uhr in Liggersdorf gekommen. Zeugen meldeten zunächst auf der Strecke von Sentenhart nach Liggersdorf einen auffälligen Rollerfahrer, welcher mehrfach auf die Gegenspur geriet, woraufhin ein entgegenkommender Pkw eine Gefahrenbremsung durchführen musste. Der deutlich alkoholisierte Kleinkraftrollerfahrer konnte von den Zeugen dazu überredet werden, den Roller abzustellen. Von einem weiteren Zeugen wurde er an seine Wohnanschrift nach Hohenfels gefahren. Gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten verhielt sich der 53-Jährige äußerst aggressiv, indem er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete und die Beamten bedrohte, bespuckte und mit Kraftausdrücken beleidigte. Im weiteren Verlauf wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. Dem Ganzen die Krone aufgesetzt wurde jedoch durch den 54-jährigen Nachbarn des Rollerfahrers. Während der Aufnahme des oben geschilderten Sachverhalts fuhr der 54-Jährige ebenfalls mit einem Kleinkraftrad an die Kontrollörtlichkeit. Vor den Augen der Polizei geriet er beim Durchfahren zwischen einem Pkw und einem Hochbeet ins Straucheln und stürzte in ein Blumenbeet. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Beim Aufhelfen verhielt sich der ebenfalls deutlich alkoholisierte 54-Jährige gegenüber den Beamten aggressiv und versuchte sich mit seinem Nachbarn zu solidarisieren. Es kam ebenfalls zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen gegenüber den Polizeibeamten. Auch bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei den Widerstandshandlungen wurde einer der eingesetzten Beamten verletzt. Zeugen sowie mögliche Geschädigte, die durch die Fahrweise des 53-jährigen Rollerfahrers auf der Strecke von Sentenhart nach Hohenfels-Liggersdorf, gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Stockach unter der Telefonnummer 07771/93910 zu melden (AM).

