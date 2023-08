Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) Pkw kommt von der Fahrbahn ab (18.08.2023)

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 17:15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Lenker eines Pkw BMW die L219 von Konstanz in Richtung Mainau und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Durch den Aufprall in die Leiplanke löste sich diese aus der Verankerung und der Pkw rutsche die Böschung herunter. Aufgrund des harten Aufpralls wurde die Leitplanke über mehrere Meter aus ihrer Verankerung gerissen und lag quer über die Fahrbahn, weshalb die L219 im Bereich der Unfallstelle bis 20.00 Uhr gesperrt werden musste. Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10´000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell