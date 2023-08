Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/Landkreis Rottweil) Verkehrsunfallflucht (18.08.2023)

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 11.00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer die Affentälestraße talwärts. Auf Höhe des Freibades streifte er einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Mercedes-Benz C180. Hierbei entstand am linken hinteren Kotflügel und Stoßfänger ein Sachschaden in Höhe von etwa 3´000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach einem Hinweis könnte es sich beim Verursacher um den Fahrer eines älteren Pkw, ähnlich eines Mercedes-Benz A-Klasse, mit einer grau/silbernen Lackierung handeln. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schramberg Tel. 07422 2701-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell