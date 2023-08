Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald, L 175, Gaststätte Hirzwald Obertal) Unfall fordert fünf leicht verletzte Personen - Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften

Triberg im Schwarzwald, L 175, Gaststätte Hirzwald Obertal (ots)

Zu einem heftigen Unfall mit mehreren glücklicherweise "nur" leicht verletzten Personen und einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ist es am Freitagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, auf der Landesstraße 175 bei der Gaststätte Hirzwald im Bereich Obertal gekommen. Ein mit fünf Personen besetzter Toyota einer Familie aus dem Murgtal im Nordschwarzwald fuhr von Furtwangen kommend auf der L 175 in Richtung St. Georgen. Auf Höhe der genannten Gaststätte wollte der Toyota-Fahrer nach links abbiegen. Ein nachfolgender 61-jähriger Audi-Fahrer reagierte zu spät auf das abbremsende Auto und fuhr annähernd ungebremst in das Heck des Toyotas. Da zunächst von schwer verletzten Personen auszugehen war, flog auch ein Rettungshubschrauber zu der Unfallstelle, der jedoch nicht eingesetzt werden musste. Die fünf leicht verletzten Familienmitglieder aus dem Toyota wurden durch die mit Notarzt und mehreren Fahrzeugen eintreffenden Rettungskräfte an der Unfallstelle versorgt. Nur eine Person musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Die Unfallstelle blieb während der Unfallaufnahme zunächst voll und später teilweise gesperrt. Die mit rund 10.000 Euro erheblich beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehrabteilungen Triberg und Nußbach waren bei dem Unfall eingesetzt.

