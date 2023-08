Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Horn, Lkr. Konstanz) Unbekannter bricht Münzautomaten in den Duschräumen des Campingplatzes Horn auf - Polizei bittet um Hinweise

Gaienhofen, Horn, Lkr. Konstanz (ots)

Am Freitag, im Zeitraum von etwa 11.00 Uhr bis 14.30 Uhr, hat ein Unbekannter gewaltsam einen Münzautomaten der Duschräume auf dem Campingplatz Horn aufgebrochen und das darin befindliche Münzgeld gestohlen. Neben dem entwendeten Bargeld verursachte der Unbekannte an dem Automaten Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Gaienhofen, Tel.: 07735 97100, entgegen.

