POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten; Kriminalpolizei ermittelt.

Pforzheim

Pforzheim - Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten; Kriminalpolizei ermittelt.

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen einen Zigarettenautomaten in der Tiefenbronner Straße, in der Nähe der Einmündung Eutinger Sträßchen gesprengt.

Durch ein lautes Knallgeräusch wurde ein Zeuge gegen 03:30 Uhr auf das Geschehen aufmerksam. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten Unbekannte, im Bereich vor einem Biergarten einer Lokalität, einen Automaten für Tabakwaren gesprengt. Teile des Automaten und des Inhaltes konnten im näheren Bereich aufgefunden werden. Eine angrenzende Holzhütte wurde hierbei beschädigt. Ob die Täter Beute machten, kann derzeit nicht abschließend gesagt werden. Eine Fahndung verlief ergebnislos.

Der entstandene Schaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Vor Ort wurden Spuren gesichert, deren Auswertung andauert.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden

