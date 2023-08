Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Mehrere Diebstähle von E-Bikes - Polizei bittet um Hinweise

Ottenhausen (ots)

Offensichtlich auf E-Bikes haben es zwei osteuropäische Personen in der Nacht auf Mittwoch im Ortsteil Ottenhausen abgesehen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten die Täter, zwischen 00:00 Uhr und 04:00 Uhr, in den Straßen Rotestraße, Chopinstraße, Grünstraße, Lisztstraße und Schumannstraße, durch unverschlossene Türen in Garagen, Carports beziehungsweise Gartenhütten und entwendeten die dort mittels Schlösser gesicherten E-Bikes. An zwei Objekten scheiterten die Täter aufgrund der abgeschlossenen Garagentore an ihrem Vorhaben. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf über 30.000 Euro. Personen die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg, Telefon 07082/7912-0 in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät: - Nutzen Sie ein sicheres Schloss - Anschließen, statt nur Abschließen! Schließen Sie Rahmen sowie Vorder- und Hinterrad des Fahrrads an einen fest verankerten Fahrradständer oder Gegenstände an - auch wenn Sie es nur kurz alleine lassen. - Schließen Sie es auch so an und ab, dass es nicht mehr weggeschoben werden kann. - Stellen Sie Ihr Fahrrad nicht an einsame Plätze. Nutzen Sie die Öffentlichkeit, damit Täter keinen Raum haben. Vermeiden Sie allerdings ungesicherte Massenstellplätze. - Schließen Sie ihr Rad auch zu Hause ab und am besten an. - Verschließen Sie Garagen, Schuppen oder sonstige Abstellräumlichkeiten. - Teures, nicht fest montiertes Zubehör sollte nicht am Rad zurückgelassen werden. Nehmen Sie dieses mit oder sichern Sie dieses zusätzlich. - Notieren Sie sich die Individualnummer und heben die Unterlagen ihres Rades auf. (Fahrradpass). - Machen Sie Fotos, auch von Individualmerkmalen an ihrem Fahrrad. - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Radtaschen oder am Gepäckträger zurück. - Verwenden Sie beim Transport von Fahrrädern mit dem Auto nur abschließbare Träger. - Es gibt mittlerweile GPS-Sender für Fahrräder, die ein Wiederauffinden ermöglichen. - Melden Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge umgehend der Polizei und notieren Sie sich das Kennzeichen.

Simone Unger, Pressestelle

