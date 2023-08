POL-Pforzheim: (FDS) Schopfloch - Aufbrüche eines Zigarettenautomaten; Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots) - Alkohol könnte die Ursache dafür gewesen sein, dass am Donnerstagnachmittag ein Mercedes-Fahrer in der Nordstadt in den Gegenverkehr geraten und hier mit zwei Fahrzeugen zusammengestoßen ist. Gegen 16:45 Uhr befuhr ein Chevrolet, besetzt mit drei Personen die Kelterstraße in Richtung stadtauswärts. Direkt hinter diesem Fahrzeug fuhr ein Audi, ...

