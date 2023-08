Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Zigarettenautomat durch "Böller" beschädigt - Polizei sucht Zeugen (18.08.2023)

(Talheim, Lkr. Tuttlingen) (ots)

Der Polizei ist in der Nacht auf Freitag ein lauter Knall und daraufhin einen auf dem Gehweg liegender Zigarettenautomat in der Tuttlinger Straße gemeldet worden. Unbekannte Täter hatten zuvor einen Feuerwerkskörper im Ausgabeschacht entzündet. Durch die Wucht der Explosion löste sich die Befestigung des Automaten, so dass dieser von der Wand fiel. Ohne an den Inhalt zu gelangen ließen die Täter den Automaten anschließend liegen und flüchteten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.200 Euro. Personen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, in Verbindung zu setzen.

