POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Hegaustraße - grauen Ford Puma beschädigt (16.08.2023)

Gottmadingen (ots) - Rund 5.000 Euro Schaden sind die Folgen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagmittag auf dem Stockenweg ereignet hat. Ein Unbekannter wendete mit einem Sattelzug in der Zufahrt zur Anlieferung eines Discounters und streifte dabei einen ebenfalls in diesem Bereich abgestellten Laster. Ohne ...

mehr