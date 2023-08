Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230804-2: Polizisten stellen Tatverdächtigen nach versuchtem Diebstahl

Bergheim (ots)

Drogen und vermeintliches Diebesgut aufgefunden

Polizisten haben in der Nacht zu Freitag (4. August) in Bergheim Quadrath-Ichendorf einen mutmaßlichen Dieb (33) vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, in eine Garage unberechtigt eingedrungen zu sein. Polizisten fanden bei dem 33-Jährigen mutmaßliches Diebesgut und Betäubungsmittel.

Ein Zeuge (33) beobachtete gegen 2 Uhr einen 33-Jährigen in einer Garage an der Hermann-Löns-Straße. Der Unbekannte habe die unverschlossene Garage nach möglichem Diebesgut durchsucht. Der Anwohner alarmierte die Polizei. Die verständigten Polizisten stellten den Mann in der Garage. Er hatte verschiedene Gegenstände bei sich, die vermutlich aus weiteren Diebstahlsdelikten stammen. Außerdem fanden die Beamten Marihuana und Amphetamin bei dem Tatverdächtigen.

Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen kann. Das Diebesgut und die Drogen stellten sie sicher.

Die Beamten des zuständigen Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen weitere Zeugen oder mögliche Geschädigte, denen das Diebesgut zugeordnet werden kann. Hinweise nehmen die Kriminalbeamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreispolizei.nrw.de entgegen. (ha/akl)

