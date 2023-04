Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Motorrad-Unfall - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Dienstagabend, 11.04.2023, stürzte der Fahrer eines Motorrades und verletzte sich dabei lebensgefährlich.

Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Bielefeld fuhr gegen 21:35 Uhr mit seiner Suzuki auf der Herforder Straße in Richtung Innenstadt. Nach Passieren der Talbrückenstraße verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, kam mit dem Krad von seinem Fahrstreifen ab und stürzte. Der 20-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen.

PKW-Fahrer hielten an der Unfallstelle an und informierten die Polizei. Eine 30-jährige Bielefelderin und ein 25-jähriger Hiddenhausener begannen am Unfallort mit Reanimationsmaßnahmen, bis die Rettungskräfte eintrafen. Ein Rettungswagen brachte den lebensgefährlich Verletzten nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrsunfallaufnahme Team der Polizei Bielefeld erschien am Unfallort und sicherte die Unfallspuren.

Während der Unfallaufnahme wurde die Herforder Straße, von der Talbrückenstraße in Richtung stadteinwärts, bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell