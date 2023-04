Polizei Bielefeld

POL-BI: Ermittlungserfolg: Vier Raubtaten aufgeklärt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Eine Haftrichterin ordnet am 07.04.2023 die Untersuchungshaft gegen einen 25-jährigen Bielefelder an, da er im dringenden Tatverdacht steht, zwischen Montag, 28.02.2023, und Samstag, 01.04.2023, vier Raubüberfälle begangen zu haben, einmal blieb es bei dem Versuch.

Am 28.02.2023 und 01.04.2023 kam es zu einem versuchten und einem vollendeten Raubüberfall auf eine Spielhalle an der Hauptstraße. Ein weiterer Raub ereignete sich in einer Spielhalle an der Straße Vogelruth am 14.03.2023. In einer Tankstelle am Südring kam es am 20.03.2023 zu einem schweren Raub.

Nach intensiven Ermittlungen, wozu unter anderem die Auswertung von Zeugenaussagen und Videoaufzeichnungen gehörte, gelangten die Ermittler zu dem Ergebnis, dass die Taten von einem Täter ausgeübt worden waren.

Ihre Spur führte sie zu einem polizeibekannten 25-jährigen Bielefelder. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stießen die Ermittler auf weiteres Beweismaterial, das den Verdacht gegen den 25-Jährigen erhärtete. Unter anderem fanden sie Kleidung, die augenscheinlich mit der auf den Videoaufzeichnungen zu erkennenden vom Täter getragenen Kleidung übereinstimmt, sowie ein Messer, bei dem es sich um die Waffe handeln könnte, mit der Mitarbeiter während der Tatausführung bedroht worden waren.

Am Donnerstag, 06.04.023, nahmen Kriminalbeamte den Bielefelder vorläufig fest. Am Folgetag ordnete die Haftrichterin die Untersuchungshaft an.

