POL-BI: Fahndung nach Tankstellenräuber

Bielefeld (ots) - DS / Bielefeld-Oldentrup. Am Samstagabend, dem 18.03.2023, wurde eine Fußgängerin an der Oldentruper Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Gegen 19:05 Uhr fuhr ein 48-jähriger VW Tiguan-Fahrer bei starkem Regen in Richtung Bielefelder Innenstadt. In Höhe eines Discounters überquerte eine 62-jährige Fußgängerin ohne auf den Verkehr zu achten die Oldentruper Straße. Trotz sofort ...

mehr