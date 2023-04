POL-BI: E-Scooter-Fahrer stürzt nach Tritt eines Passanten

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Salzkotten - Eine unbekannte Person legte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 09.04.2023, ein Feuer in einem Kiosk in der Straße am Twerspring. Schlafende Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Die Mordkommission "Spring" hat die Ermittlungen zu einer schweren ...

mehr