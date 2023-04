Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem Gebäudebrand in Salzkotten

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Salzkotten - Eine unbekannte Person legte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 09.04.2023, ein Feuer in einem Kiosk in der Straße am Twerspring. Schlafende Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Die Mordkommission "Spring" hat die Ermittlungen zu einer schweren Brandstiftung in Tateinheit mit versuchtem Mord in fünf Fällen aufgenommen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich ein unbekannter Täter gegen 03:05 Uhr Zugang zu einem im Erdgeschoss befindlichen Kiosk, um diesen in Brand zu setzen. Da es sich um ein Wohn- und Geschäftsgebäude handelt und zum Tatzeitpunkt fünf Bewohner schliefen, wird zusätzlich zur schweren Brandstiftung wegen versuchtem Mord in fünf Fällen ermittelt.

Der Täter entkam in eine unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen der Mordkommission "Spring" werden durch den Ersten Kriminalhauptkommissar Markus Mertens vom Polizeipräsidium Bielefeld geleitet. Das Ermittlerteam setzt sich aus Beamten des Polizeipräsidiums Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Paderborn zusammen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen bei der Mordkommission "Spring" unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell