POL-BI: Polizeieinsatz Rot für Raser am "Carfreitag"

Bielefeld (ots)

HHo / Bielefeld - Am diesjährigen "Car-Freitag", 07.04.2023, führte die Polizei Bielefeld gemeinsam mit der Stadt Bielefeld einen länderübergreifenden Sondereinsatz durch.

Leitspruch für den Einsatz: "Rot für Raser, Poser und illegales Tuning".

Seit Jahren trifft sich die örtliche und überörtliche Tuningszene zum Saisonauftakt, auch im Stadtgebiet Bielefeld und Umgebung. Der Karfreitag, in der Szene bezeichnenderweise auch "Car-Freitag" genannt, stellt jeweils einen Höhepunkt dar. Fahrzeug- und Tuning-Begeisterte treffen sich an zuvor ausgemachten Treffpunkten und präsentieren aufgemotzte/getunte Fahrzeuge. Die Polizei stellt bei diesen Szene-Treffen und den Ausfahrten der Boliden regelmäßig szenetypische Verkehrsverstöße fest. Neben unerlaubten technischen Veränderungen - zunehmend für eine erhebliche, "sportliche" Geräuschentwicklung - und Eingriffen in sicherheitsrelevante Fahrzeugkomponenten finden u. a. Posing-, Dating-/Cruisingfahrten und Beschleunigungsrennen auf innerörtlichen Straßen statt. Die Szene-Treffpunkte ziehen mitunter eine große Anzahl Schaulustiger an.

Polizei und Stadt Bielefeld haben deshalb mobile Teams aus Streifen und Funkkrädern eingesetzt und an wechselnden Örtlichkeiten Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Der Schwerpunkt bei Fahrzeugkontrollen lag auf einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Fahrenden und technische Kontrollen der Fahrzeuge. Erstmals wurde in diesem Jahr ferner die Lautstärke von Auspuffanlagen mit technischem Messgerät überprüft.

Maßnahmen der Geschwindigkeitsüberwachungen: 280 Verwarngelder und 68 Ordnungswidrigkeiten

Schnellster war ein PKW mit 105 km/h bei erlaubten 50 innerhalb geschlossener Ortschaften. Keine weiteren Angaben möglich. Die Messung ist ohne Anhalten erfolgt.

Maßnahmen an den Kontrollstellen:

2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach Lautstärkemessungen; 2 Pkw wurden sichergestellt, 2 Gutachten, 2 Kontrollberichte an die Zulassungsstelle.

2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen technischer Mängel (zu geringe Bodenfreiheit); 2 Pkw wurden sichergestellt, 2 Gutachten; 2 Kontrollberichte an die Zulassungsstelle

16 Verwarngelder wegen Gurtverstößen, Überschreitung der Anmeldefrist zur Hauptuntersuchung und sonstiger technischer Mängel.

1 Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis, Sicht durch die Windschutzscheibe eingeschränkt.

