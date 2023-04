Polizei Bielefeld

POL-BI: Lkw Brand auf der BAB 2 im Bereich Bielefeld

Bielefeld (ots)

(LS/MS) Am Samstag, dem 08.04.2023, befuhr gegen 03:30 Uhr eine Sattelzugmaschine mit Auflieger aus Lohfelden die A 2 in Richtung Dortmund. In Höhe der Anschlussstelle Bielefeld - Ost bemerkte der aus Polen stammende Fahrer eine Rauchentwicklung an seiner Zugmaschine. Es gelang ihm auf dem Seitenstreifen anzuhalten. Die Zugmaschine brannte anschließend vollkommen aus, der überwiegend mit Fleisch beladene Auflieger wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Durch die Berufsfeuerwehr Bielefeld wurde der Brand gelöscht. Die Autobahn 2 musste von 03:30 bis 09:15 Uhr in Fahrtrichtung Dortmund komplett gesperrt werden. Zur Sicherung der Ladung wurde ein Havariekommissar eingesetzt. Das Umweltamt Bielefeld und die Autobahnmeisterei Herford wurden ebenfalls einbezogen. Die maximale Staulänge betrug zwei Kilometer. Die Schadenshöhe wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt.

