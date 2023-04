Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit Todesfolge in Bielefeld-Quelle

Bielefeld (ots)

(PP/MS) Am Ostermontag, gegen 13:15 h, kam es auf der Queller Straße zu einem Verkehrsunfall mit Todesfolge. Dabei befuhren ein 33jähriger Mann und eine 30jährige Frau aus Verl mit zwei Quads die Queller Straße in Richtung Ummeln. Nach bisherigen Ermittlungen touchierte die Quadfahrerin den Kantstein einer Verkehrsinsel, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit dem rechtsseitigen Kantstein des Gehweges. Infolgedessen wurde die Fahrerin gegen einen Telefonmasten geschleudert. Trotz des getragenen Motoradhelms und vor Ort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst, verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme war die Queller Straße für 5 Stunden in beiden Richtungen voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung eines speziellen Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei. Zur Betreuung des Begleiters wurde ein Notfallseelsorger eingesetzt. Noch nicht erfasste Zeugen möchten sich bei der Polizei unter 0521-5450 melden.

