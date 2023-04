Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Männer landen nach Kontrollen an "Tüte" und Kesselbrink in Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Mitte - Die Polizei Bielefeld setzt ihre Kontrollen im Rahmen des Behördenschwerpunkts "Sicherheit in der Bielefelder Innenstadt" fort. Die Maßnahmen reihen sich in ein kontinuierliches Einsatzgeschehen ein, bei dem die Polizei teils sichtbar, teils aber auch verdeckt agiert. Zwei einschlägig polizeibekannte Männer gingen nun nach Kontrollen im Bereich des Kesselbrink und der "Tüte" wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in Untersuchungshaft.

Durch polizeiliche Maßnahmen, wie Personenkontrollen und Aufenthaltsverbote sowie Festnahmen, sollen insbesondere der offene Drogenkonsum und Drogenhandel in der Bielefelder Innenstadt auf einem möglichst niedrigen Niveau gehalten und kriminelles Verhalten verhindert werden. Eine Verdrängung der Kriminalität, insbesondere der Drogenszene, zum Beispiel in anliegende Wohngebiete, ist nicht hilfreich und kann nicht das Ziel der Polizei sein.

Am Donnerstag, 06.04.2023, kontrollierten Polizeibeamte gegen 13.45 Uhr einen 43-jährigen Mann an der "Tüte". Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann ein offen stehendes Einhandmesser in seiner Jackentasche sowie Utensilien zum Drogenkonsum dabei hatte. Als der Polizist eine mitgeführte Dose überprüfte und darin mehrere Verkaufseinheiten mit Drogen feststellte, leistete der Kontrollierte Widerstand. Er versuchte, dem Polizisten die Dose mit den Drogen zu entreißen und zu flüchten. Es kam zu einem Gerangel, bei denen beide zu Fall kamen. Mit Unterstützung weiterer Polizeibeamter wurde der renitente Mann vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurden Strafanzeige erstattet. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde er in Untersuchungshaft genommen.

Am Freitag, 07.04.2023, beobachteten Polizeibeamte in Zivil ein Drogengeschäft und gaben sich gegen 16.40 Uhr dem 24-jährigen Verkäufer im Bereich des Kesselbrink als Polizeibeamte zu erkennen. Sofort leistete der Mann Widerstand, riss sich aus dem Griff der Beamten los und versuchte zu flüchten. Mit der Unterstützung weiterer Polizeibeamter konnte er vorläufig festgenommen werden. Bei dem Gerangel verletzte sich ein Polizeibeamter leicht, blieb aber dienstfähig. Auch der Tatverdächtige verletzte sich leicht, verzichtete aber auf ärztliche Behandlung. Bei seiner Durchsuchung wurden mehrere Verkaufseinheiten mit Drogen festgestellt. Gegen ihn wurde ein dreimonatiges Aufenthaltsverbot für den Bereich der Bielefelder Innenstadt ausgesprochen und Strafanzeige erstattet. Gegen ihn wurde wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ebenfalls Untersuchungshaft angeordnet.

