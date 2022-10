POL-WAF: Ahlen. Fahranfänger mit hochmotorisiertem Auto kontrolliert

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Sonntag, 9.10.2022, zwischen 3.00 Uhr und 9.55 Uhr in eine Gaststätte an der Kirchstraße in Warendorf ein. Der oder die Täter gingen die aufgestellten Spielautomaten an und stahlen das darin befindliche sowie weiteres aufgefundenes Geld. Wer hat in der Nacht zu Sonntag verdächtige Personen im Bereich der Kirchstraße und der Laurentiuskirche beobachtet? Hinweise nimmt ...

mehr