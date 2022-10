Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Versuchter Diebstahl eines Katalysators am helllichten Tag

Am Sonntag, 9.10.2022 fielen Fahrradfahrern gegen 16.20 Uhr zwei verdächtige Personen am Bahnhof an der Straße Am Ladestrang in Drensteinfurt auf. Während ein Mann scheinbar Schmiere stand, lag ein zweiter unter einem aufgebockten blauen Mercedes und hantierte dort. Als das Duo bemerkte, dass es beobachtet wurde, flüchteten sie in Richtung Q1 Tankstelle. An dem silbernen Pkw soll ein auswärtiges Kennzeichen angebracht gewesen sein. Polizisten stellten vor Ort fest, dass die Unbekannten offensichtlich den Katalysator stehlen wollten.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Person: 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, südosteuropäischer Typ, korpulent, trug einen weißen Pullover, hat dunkele bis schwarze Haare. 2. Täter: circa 20 bis 30 Jahre, 1,70 Meter groß, südosteuropäischer Typ.

Wer hat die Männer dort noch beobachtet? Wer kann Angaben zu dem silbernen Pkw machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

