POL-BI: Zweite gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem Gebäudebrand in Salzkotten - Öffentlichkeitsfahndung

FR / Bielefeld / Salzkotten - Die Mordkommission "Spring" veröffentlicht eine Videosequenz, die den unbekannten Brandstifter bei seiner Tatausführung in der Nacht zu Sonntag, 09.04.2023, zeigt. Die Ermittler der Polizei bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung der abgelichteten vermummten Person.

Wie berichtet brach eine unbekannte Person gegen 03:06 Uhr in einen Kiosk in der Straße "Am Twerspring" ein und legte ein Feuer im Verkaufsraum. Da sich der Kiosk in einem Wohn- und Geschäftsgebäude befindet und fünf Bewohner zur Tatzeit darin schliefen, wird zusätzlich zur schweren Brandstiftung auch wegen versuchtem Mord in fünf Fällen ermittelt.

Die Ermittler der Mordkommission "Spring" veröffentlichen nun einen Ausschnitt aus einem Überwachungsvideo, auf welchem zu sehen ist, wie der unbekannte Täter Brandbeschleuniger in dem Geschäftsraum verteilt.

Der Brandstifter war zur Tatzeit mit einer lilafarbenen Kopfbedeckung, einer hochglänzenden, quergesteppten, schwarzen Daunenjacke, einer dunkelblaue Jeans-Hose und hellbraunen Schuhen bekleidet. Sein Gesicht war teilweise bedeckt. Auf dem linken Oberarm der Jacke war ein auffälliger, heller und rechteckiger Aufnäher zu sehen.

Ein Zeuge beschrieb zwei flüchtende Männer, die von der Rückseite des Tatobjektes aus in Richtung der Straße "Am Twerspring" davonliefen. Der im Video zu sehende Mann sowie der weitere Komplize sollen jeweils 170 bis 175 cm groß sein.

Am Dienstag, 11.04.2023, wurde der Brandort im Zuge der andauernden Ermittlungen durch einen Brandermittler der Mordkommission und einen Brandgutachter aufgesucht.

Wer kann Hinweise auf die Identität des Brandstifters geben?

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder dem abgelichteten Mann bei der Mordkommission "Spring" unter der 0521/545-0.

