POL-PDNR: 1. Pressemitteilung der PI Altenkirchen vom 14.10.2022 2. Fürthen-Sachbeschädigung an KFZ

Linz/ Rheinbreitbach (ots) - In dem tatrelevanten Zeitraum zwischen Mittwoch, den 12.10.2022, 19:00 Uhr und Donnerstag, den 13.10.2022, 08:30 h wurde in der Ortslage Rheinbreitbach ein hochwertiges E-Bike des Herstellers KTM entwendet. Das Herrenrad ist in den Farben schwarz und orange gehalten. Das Fahrrad war zuvor auf einem handelsüblichen Fahrradträger an einem PKW montiert und zudem ordnungsgemäß gegen Diebstahl ...

mehr