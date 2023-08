Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230803-2: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bergheim (ots)

Teil der Glescher Straße gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall in Bergheim am Mittwochnachmittag (2. August) wurde eine Autofahrerin (23) schwer und eine weitere Autofahrerin (52) leicht verletzt. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 23-Jährige gegen 16 Uhr mit ihrem Audi auf der Bundestraße (B) 477 in Richtung Glescher Straße unterwegs gewesen sein. Gleichzeitig sei die Fahrerin eines Land Rovers auf der Glescher Straße in Richtung Bergheim-Paffendorf gefahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Dabei zog sich die Audi-Fahrerin schwere Verletzungen zu. Die 52-Jährige wurde leicht verletzt. Mehrere Zeugen beobachteten die Kollision. Polizisten sperrten die Glescher Straße teilweise für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (ha)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell