POL-REK: 230802-3: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Brühl (ots) - Hoher Sachschaden entstanden Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (31. Juli) ist ein Autofahrer (83) in Brühl leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der 83-Jährige soll gegen 7.35 Uhr mit seinem Mercedes auf der Römerstraße in Richtung Brühl-Vochem unterwegs gewesen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er auf Grund eines medizinischen Notfalls ...

