Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230801-1: Autofahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Brühl (ots)

Hoher Sachschaden entstanden

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (30. Juli) ist ein Autofahrer (83) in Brühl leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

Der 83-Jährige soll gegen 7.35 Uhr mit seinem Mercedes auf der Römerstraße in Richtung Brühl-Vochem unterwegs gewesen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er auf Grund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Dadurch kam der Senior nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seiner B-Klasse gegen einen geparkten VW. Durch die Kollision schob sich der VW aus der Parklücke auf den Bürgersteig und stieß mit einem ebenfalls geparkten Dacia zusammen.

Polizisten verständigten ein Abschleppunternehmen, da das Auto des 83-Jährigen nicht mehr fahrbereit war. Mitarbeiter des Abschleppdienstes setzten außerdem den an der Achse beschädigten VW wieder zurück in die Parklücke. Die eingesetzten Polizisten leiteten den Verkehr während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbei. (ha)

