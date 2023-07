POL-REK: 230731-2: Fahndung nach flüchtigen Straßenräubern - Polizei sucht Zeugen

Hürth (ots) - Fahrradfahrer fuhr auf Auto auf Ein Fahrradfahrer (39) ist am Samstagnachmittag (29. Juli) bei einer Kollision mit einem Auto in Hürth-Gleuel schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrradfahrer soll gegen 16.15 Uhr auf der Ernst-Reuter-Straße in Richtung Hermülheimer Straße mit seinem Rennrad gefahren sein. In Höhe des Fußgängerüberwegs an der Bergmannstraße ...

mehr