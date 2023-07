POL-REK: 230728-2: Jugendliche überfielen drei Minderjährige

Frechen (ots) - Aachener Straße etwa eine Stunde gesperrt Am Mittwochnachmittag (26. Juli) ist eine Fußgängerin (52) bei einer Kollision mit einem Auto in Frechen-Königsdorf schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Laut ersten Ermittlungen soll die Autofahrerin (49) gegen 14.55 Uhr auf der Aachener Straße in Fahrtrichtung Brauweilerstraße gefahren ...

mehr