Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230726-3: Motorradfahrer bei Gefahrenbremsung gestürzt

Bergheim (ots)

Polizei sucht weiteren Unfallbeteiligten und Zeugen zur Unfallrekonstruktion

Ein Motorradfahrer (48) ist am Sonntagmittag (23. Juli) bei einer Gefahrenbremsung in Quadrath-Ichendorf gestürzt. Der Zweiradfahrer soll dadurch den Zusammenstoß mit einem ausparkenden Auto verhindert haben. Bei einer Polizeiwache meldete der 48-jährige Fahrer den Verkehrsunfall.

Der Fahrer eines Leichtkraftrades soll gegen 12 Uhr mit seiner Begleiterin (48), die ebenfalls auf einem Motorrad fuhr, auf der Köln-Aachener-Straße in Richtung Bergheim gefahren sein. In Höhe der Hausnummer 79 habe ein dunkles Auto aus einer Ausfahrt ausgeparkt. Laut derzeitigem Sachstand habe die Begleitung des 48-Jährigen noch über den anderen Fahrstreifen ausweichen können. Der 48-Jährige habe eigenen Angaben zufolge jedoch eine Gefahrenbremsung vornehmen müssen, um nicht mit dem ausparkenden Fahrzeug zu kollidieren. Dabei habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei zur Seite gestürzt. Das dunkle Auto fuhr in Richtung Horrem davon. Da der Gestürzte eigenen Angaben zufolge zunächst keine Verletzungen bemerkt habe, sei er nach Hause gefahren. Nachdem der erste Schock verflogen sei, habe er dann allerdings doch Schmerzen verspürt und die Polizei informiert sowie einen Arzt aufgesucht.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten den Fahrer des dunklen Autos sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell