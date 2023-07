Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230726-1: Polizeifahndung nach Dieben von Auto, Anhänger und Kupferkabeln

Kerpen (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Dienstag (25. Juli) in ein Firmengelände in Kerpen eingebrochen sind und ein weißes Auto, einen Anhänger sowie mehrere Kabel entwendet haben sollen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen drangen die Unbekannten zwischen Montagabend (24. Juli) und Dienstagmorgen (25. Juli) 5 Uhr in ein Gebäude eines Firmengeländes an der Straße "Kelzer Busch" ein. Sie sollen mehrere Türen aufgehebelt haben. Zudem entwendeten sie einen VW Amarok, mehrere tausend Meter Kupferkabel sowie einen Fahrzeuganhänger.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell