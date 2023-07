Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230725-1: Einbruch in Geschäft - Zeugensuche

Frechen (ots)

Kriminalbeamte haben Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach drei unbekannten Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Dienstag (25. Juli) in ein Telekommunikationsgeschäft in Frechen eingebrochen zu sein. Die Gesuchten sollen laut ersten Erkenntnissen mehrere Smartphones und Smartwatches entwendet haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut derzeitigem Sachstand habe ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma gegen 1.30 Uhr auf den Aufzeichnungen der Videoüberwachung beobachtet, dass sich drei maskierte Täter in dem Geschäft an der Hauptstraße befanden. Zuvor hätten die Einbrecher das Glas eines Schaufensters eingeschlagen. Zudem löste die Vernebelungsanlage aus. In welche Richtung die Maskierten nach dem Einbruch geflohen sind, ist derzeit nicht bekannt.

Hinzugerufene Polizisten fahndeten umgehend nach den Flüchtigen. Die Beamten sicherten die Spuren und nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell