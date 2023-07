POL-REK: 230724-4: Zentraler Neubau in Bergheim an Polizei übergeben

Erftstadt (ots) - Rettungshubschrauber im Einsatz Bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt wurde eine Autofahrerin (46) am Montagmorgen (24. Juli) schwer verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzte und brachten sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Laut ersten Ermittlungen sei die 46-Jährige gegen 9.15 Uhr mit ihrem VW-Touran auf der Landesstraße (L) 162 in Richtung Erftstadt-Ahrem gefahren. Ein ...

mehr