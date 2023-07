Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230724-5: Wetterbedingte Einsätze wegen Sturm und Regen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bäume, Äste, Laterne und Dachziegel stürzten herunter

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis ist seit dem frühen Montagnachmittag (24. Juli) wegen mehr als 25 wetterbedingten Gefahrenstellen im Einsatz. Insbesondere in Frechen sind seit etwa 13.30 Uhr Bäume und Äste, eine Laterne sowie Dachziegel auf die Straßen geweht worden.

Ein umgestürzter Baum beschädigte die Oberleitung der Straßenbahnlinie 7 in Höhe der Haltestelle Frechen-Kirche. Die Strecke ist in diesem Bereich derzeit gesperrt. Weiterhin sind durch die herabfallenden Äste, Bäume und Dachziegel einzelne Fahrzeuge beschädigt worden. Bitte seien Sie vorsichtig und kommen Sie sicher an Ihr Ziel! (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell