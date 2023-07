Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230725-2: E-Scooter-Fahrerin ohne Versicherungsschutz, aber unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Bergheim (ots)

Polizisten stellten Beutel mit Amphetamin sicher

Am Montagabend (24. Juli) haben Polizisten in Bergheim bei einer Verkehrskontrolle eine E-Scooter-Fahrerin (37) aus dem Verkehr gezogen. Beamte ermitteln nun gegen die 37-Jährige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Versicherungspflicht sowie wegen des Fahrens unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss. Weiterhin besteht der Verdacht, dass sie Handel mit Betäubungsmitteln betreibt.

Gegen 20.30 Uhr fiel Polizisten die Fahrerin eines Elektrokleinstfahrzeugs auf der Straße "In den Benden" auf. An ihrem E-Scooter war kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Während der Kontrolle konnte die 37-Jährige keinen Nachweis über einen gültigen Versicherungsvertrag erbringen. Beamte nahmen bei der E-Scooter-Fahrerin außerdem Alkoholgeruch und auffällig gerötete Augen wahr. Zudem konnte sie sich nicht ausweisen. Bei einer Durchsuchung nach ihren Ausweisdokumenten fanden die Beamten in einer Tasche einen Müllbeutel mit einem weißen Pulver, bei dem es sich ersten Erkenntnissen zufolge um Amphetamin handelt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von mehr als 0,7 Promille und ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamin. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe bei der 37-Jährigen an, die ein Arzt wenig später entnahm. Das weiße Pulver stellten die Beamten sicher. Außerdem führten Beamte eine erkennungsdienstliche Behandlung durch und untersagten der Frau die Weiterfahrt mit dem E-Scooter. (akl)

