Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230727-1: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Frechen (ots)

Aachener Straße etwa eine Stunde gesperrt

Am Mittwochnachmittag (26. Juli) ist eine Fußgängerin (52) bei einer Kollision mit einem Auto in Frechen-Königsdorf schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen soll die Autofahrerin (49) gegen 14.55 Uhr auf der Aachener Straße in Fahrtrichtung Brauweilerstraße gefahren sein. Die 52-Jährige soll auf Höhe der Hausnummer 565 die Aachener Straße überquert haben. Die 49-Jährige habe eine Vollbremsung eingeleitet. Das Auto erfasste die Fußgängerin. Die Frau stürzte und zog sich dabei die schweren Verletzungen zu.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Aachener Straße vollständig zwischen der Augustinerstraße und dem Kreisverkehr von Aachener Straße und Brauweilerstraße. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

