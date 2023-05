POL-PDNR: Verlassenes Entenjunges auf der Bundesstraße

Linz/Rhein (ots) - Am Montag, den 01.05.2023, kam es gegen 12:30 Uhr zu einem ausgedehnten Wohnhausbrand in Linz am Rhein. Ein mehrgeschossiges Wohnhaus geriet aus bislang noch ungeklärter Ursache in Brand. Die umliegenden Feuerwehren waren mit starken Kräften und zwei Drehleitern vor Ort. Nach mehrstündigem Einsatz gelang es schließlich, den Brand zu löschen. Das Dachgeschoss wurde durch das Feuer fast vollständig ...

