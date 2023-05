POL-PDNR: Pressenachtragsmeldung - Brand eines Einfamilienhauses

Linz/Rhein (ots) - Zum aktuellen Zeitpunkt befinden sich Feuerwehr und Polizei im Einsatz an einer Brandörtlichkeit. Am Hammer in Linz/Rhein ist der Dachstuhl eines freistehenden Einfamilienhauses in Brand geraten. Die Löscharbeiten haben bereits begonnen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz ...

