POL-WES: Moers/Neukirchen-Vluyn - Fahrradcodiertermine der Polizei im September

Dinslaken (ots) - Sieben Parfüm-Flaschen haben Unbekannte aus einer Parfümerie an der Neustraße gestohlen. Um in das Geschäft zu kommen, warfen die Täter die Glastür mit einem Gullideckel ein. Die Alarmanlage sprang am Mittwoch gegen 2.30 Uhr an. Eine Zeugin hörte das Klirren des Glases und sah in Blickrichtung Klosterstraße einen Mann. Ob er mit dem Einbruch etwas zu tun hat, ist unklar. Er könnte auch ein ...

