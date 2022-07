POL-BO: Alleinunfall in Bochum: Fahrradfahrerin (79) stürzt und wird schwer verletzt

Witten (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag, 12. Juli, gegen 12.15 Uhr an der Kämpenstraße in Witten. Ein 72-jähriger Radfahrer aus Witten befuhr die Rüsbergstraße in Richtung Kämpenstraße. Zeitgleich fuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Gevelsberg auf der Kämpenstraße in Richtung Wittener Straße. Im Einmündungsbereich kam es zu einer Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Der ...

mehr