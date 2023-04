Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme von drei Tatverdächtigen nach Einbruch in einen Kindergarten

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

17. April 2023 | Kreis Stormarn - 16.04.2023 - Großhansdorf

Am Samstagmorgen (15.04.2023) haben Polizeibeamte nach einem Einbruch in einen Großhansdorfer Kindergarten, in der Straße "Bei den Rauhen Bergen" drei Personen festgenommen.

Anwohner verständigten gegen 02.40 Uhr die Polizei, da sie Klirrgeräusche vom einem nahegelegenen Gebäudekomplex, in dem eine Krippe, ein Kindergarten und Kirchenräume untergebracht sind, wahrnahmen. Des Weiteren wurden dort drei Personen beobachtet. Beim Eintreffen der Beamten stellten diese mehrere offenstehende Fenster fest. Personen befanden sich jedoch nicht mehr im Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern in die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte einzudringen und diese nach Wertgegenständen zu durchsuchen.

Im Rahmen der Fahndung traf eine Streife im Wasserkamp auf eine dreiköpfige Personengruppe. Aufgrund der Beschreibung und der örtlichen Nähe wurden die drei Personen kontrolliert und anschließend vorläufig festgenommen. Es handelt sich dabei um zwei 17-jährige Hamburger sowie um einen 18-jährigen aus Niedersachsen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurden die drei Tatverdächtigen erkennungsdienstlich behandelt. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden sie mangels Haftgründen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Ahrensburg.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell